SkyUp расширяет полеты из Украины

Авиакомпания возобновила рейсы Украиной с липня.Фото: Reuters

Украинская компания SkyUp Airlines открывает новые зарубежные маршруты с вылетом из Киева, Львова и Харькова.

По вторникам и пятницам запланированные рейсы из Киева в Белград и Стокгольм, по четвергам и воскресеньям в Братиславу, по средам и воскресеньям в Амман, по понедельникам и четвергам в Коломбо, по средам и субботам в Дубае. Об этом сообщила компания в четверг, 13 августа.

Из Львова по средам и субботам запланированные рейсы в Дубаи, по понедельникам и пятницам в Неаполь, по вторникам, четвергам и воскресеньям в Прагу, по вторникам и пятницам в Париж, по четвергам и воскресеньям в Тель-Авив.

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Из Харькова полеты в Прагу планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Дубае по средам и субботам, в Париж по четвергам и воскресеньям.

Указанные рейсы начнутся с 25 октября, кроме Киев-Дубаи, который стартует 26 сентября. При этом с 25 октября частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию. С 25 сентября будет выполняться рейс Киев - Прага - Киев (вторник, четверг, пятница, воскресенье, от 1,5 тыс. Грн в одну сторону без багажа).