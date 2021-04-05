Картофель существенно подешевел

Причиной удешевления называют увеличение импорта. Фото: unsplash

Оптовая цена на картофель снизилась в среднем на 60 коп, розничная в супермаркетах - примерно на 80 коп.

Причиной удешевления агроэксперты называют увеличение импорта из Польши и стран Балтии. По их словам, снижение цены не традиционно для весенней поры, передает tsn.ua.

В столичных супермаркетах купить килограмм картофеля можно от 11,1 грн.

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На самом большом оптовом рынке Западной Украины стоимость картофеля снизилась на 20 коп и составляет 6,8 грн/кг. На юге оптовая цена уменьшилась на одну гривну - до 10 грн/кг.

В этом году в Украину завезли почти 60 тыс. т картофеля. В денежном эквиваленте импорт достиг более $12 млн. Украина отправила на экспорт всего 26 т картофеля на сумму $9 тыс. Это в 2,3 тыс. раз меньше, чем объемы импортируемого корнеплода.