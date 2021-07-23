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пятница, 23 июля 2021 21:10

Картофель дешевеет: назвали причины

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Картофель дешевеет: назвали причины
Производители из Херсонской области продают картофель по 3-4 гривны за киллограм. Фото: pexels.com

В Украине из-за проливных дождей пострадал урожай картофеля. Качество продукции резко ухудшилась. Фермерам приходится уменьшать цену товара, чтобы быстрее распродать его.

Например, в Херсонской области, картофель гниет в полях. Он не может долго храниться. Такой картофель нужно быстро реализовать. В то же время спрос на рынке заметно сократился, пишет EastFruit.

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Производители из Херсонской области продают картофель по 3-4 грн/кг. Низкая цена заставляет снижать стоимость продукции производителей из других областей. В то же время в них картофель лучшего качества. В продажу преимущественно поступает продукция по цене 4-7 грн/кг. Это в среднем на 16% дешевле, чем неделей ранее.

Фермеры не ожидают роста цен до конца августа.

Украина не имеет собственной переработки картофеля. Наш рынок открыт для любого импорта, рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

В прошлом году было произведено 20,7 млн т картофеля, из которых 98% выращено хозяйствами населения. Сельхозпредприятиями - 367 тыс. т.

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