Какую самую дешевую квартиру продали в мае

На столичном рынке купли-продажи недвижимости выросла стоимость жилья. Фото: pexels.com

Дешевле всего в мае приобрели 1-комнатную квартиру 28 м² на ул. Новгородской в ​​Соломенском районе - $25 тыс.

За $45 тыс. купили 1-комнатное жилье 32 м² на ул. Бастионной в Печерском районе. За $50 тыс. - 1-комнатную квартиру 41 м² на ул. Радченко в Соломенском районе, передает АН "Благовіст".

На ул. Гната Юры в Святошинском районе за $52 тыс. удалось приобрести 2-комнатную квартиру площадью 53 м². На ул. Выльямса в Голосеевском районе купили 1-комнатное жилье 46 м² за $70 тыс.

1-комнатную квартиру площадью 45 м² на ул. Бульварно-Кудрявской в ​​Шевченковском районе продали за $102 тыс. $182 тыс. отдали за 2-комнатную квартиру площадью 70 м² на ул. Коновальца в Печерском районе. В этом же районе 3-комнатная квартира 110 м² стоила $245 тыс.

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$262 тыс. стоила 5-комнатная квартира 180 м² на ул. Панаса Мирного в Печерском районе. За $310 тис. купили 4-комнатную квартиру площадью 190 м² на ул. Героев Сталингарада в Оболонском районе.

"Рынок купли-продажи недвижимости Киева продолжает демонстрировать активность. Спрос и предложение на рынке сбалансированы. При этом новое предложение дороже на 10-15%, чем аналогичные объекты, которые были выставлены на продажу раньше", - говорит Елена Биберова, директор агентства.

В мае средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.