Какую компенсацию можно получить за сбои в электроснабжении

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг вводит более жесткие штрафные санкции за нарушение облэнерго качества поставки электроэнергии потребителям.

Этим решением Нацкомиссия приблизила стандарты электроснабжения к европейским.

Теперь плановые перерывы в электроснабжении могут быть не более 12 ч. Ранее было 24 ч. А в зимний период время на реконструкцию и ремонт сократили до 8 ч. Продолжительность аварийных ремонтов теперь должно быть не более 22 ч. Ранее было 24 ч, пишет УНИАН.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Компенсации должны стимулировать облэнерго модернизировать сети и улучшать качество обслуживания

"Если отсутствовало электроснабжение больше этого времени, мы имеем право на компенсацию. Ранее бытовой потребитель имел право на компенсацию 200 гривен, сейчас компенсация составит 300 гривен. Эти компенсации должны стимулировать облэнерго модернизировать сети и улучшать качество обслуживания", - рассказала член НКРЕКП Ольга Бабий.

Компенсация должна прийти автоматически в платежке за месяц, в котором был перерыв по электроснабжению. Писать заявлений не нужно. Если компенсация не была предоставлена автоматически, потребитель должен обратиться в НКРЕКП.

Если в результате скачка напряжения у потребителя сгорели бытовые приборы, он должен обращаться к облэнерго за компенсацией. А в случае возникновения спора этот вопрос рассмотрит Государственная инспекция по энергетическому надзору, подчеркнула Ольга Бабий.

В 2019 году потребителям было компенсировано 3,2 млн грн. В 2020-м - 4,6 млн грн.

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"Сейчас Нацкомиссия ввела более жесткие стандарты к компаниям, которые распределяют энергию. Это бывшие облэнерго. Для того чтобы они повышали качество электроснабжения", - добавила Бабий.

С 1 октября начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление правительство опубликовало 17 августа. Домохозяйства, потребляющие до 250 кВт-ч, будут платить 1,44 грн. Более 250 кВт-ч - 1,68 грн. Также 1,68 грн будут платить жители общежитий, которые рассчитываются за электроэнергию по общему счетчику. Дачные, гаражные кооперативы, садовые товарищества, юридические лица, сдающие жилье переселенцам, религиозные организации. По постановлению, при наличии двухфазных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 07:00, при наличии трехфазных счетчиков - 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. 0,4 этой цены - с 23:00 до 07:00. В остальных временных промежутках платят полную цену. Сколько будут действовать новые тарифы? Фиксированные цены будут действовать с 1 октября 2021 по 30 апреля в 2022-го. Сейчас в Украине установлен единый тариф - 1,68 грн, независимо от уровня потребления.