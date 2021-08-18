Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?

Домохозяйства, потребляющие до 250 кВт-ч, будут платить 1,44 грн. Фото: Елена Луценко

С 1 октября начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление правительство опубликовало 17 августа. Домохозяйства, потребляющие до 250 кВт-ч, будут платить 1,44 грн. Более 250 кВт-ч - 1,68 грн.

Также 1,68 грн будут платить жители общежитий, которые рассчитываются за электроэнергию по общему счетчику. Дачные, гаражные кооперативы, садовые товарищества, юридические лица, сдающие жилье переселенцам, религиозные организации.

По постановлению, при наличии двухфазных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 07:00, при наличии трехфазных счетчиков - 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. 0,4 этой цены - с 23:00 до 07:00. В остальных временных промежутков платят полную цену.

Сколько будут действовать новые тарифы?

Фиксированные цены будут действовать с 1 октября 2021 по 30 апреля в 2022-го. Сейчас в Украине установлен единый тариф - 1,68 грн, независимо от уровня потребления.

Являются ли они экономически обоснованными?

"Тариф 1,44 гривны экономически не обоснован. Не знаю, почему у нас принимаются подобные решения", - рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Экономики здесь нет. Это чистая политика, борьба коротких стратегий против длинных. Следствием будут большие проблемы для энергетики", - поддерживает энергетический эксперт Святослав Павлюк.

"Правительство снизило тариф на электроэнергию, чтобы иметь хоть какой-то козырь в рукаве. Во время отопительного сезона будут рассказывать, что делают социальные шаги. Тариф на электроэнергию выбрали специально, потому что он дешевый для власти. Если справедливые цены на газ - это десятки миллиардов гривен. То надо будет найти 7-8 миллиардов в год. Единственное не понятно, почему не сделали повышенный тариф для тех, кто потребляет более 500 или 1000 киловатт. Речь не о квартирах или домах, которые имеют электрическое отопление. Речь идет о богатых украинцах, которые снабжают таким образом бассейны, сауны. Они чрезмерно потребляют электроэнергию. Поэтому должны больше платить", - подытожил экономист Алексей Кущ.

В министерстве говорят, что цену удалось снизить благодаря переходу от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей (ПСО). Что изменилось?

"Сейчас ПСО нефинансовые. Просто Энергоатом и Укргидроэнерго обязывают продавать энергию по определенной цене, не допуская их к рынку. Они несут убытки, так как продают электрическую энергию ниже себестоимости производства. А финансовые ПСО заключаются в том, что Энергоатом и Укргидроэнерго допускаются на рынки. Они продают всю электрическую энергию по цене, которая является рыночной. А разницу в ценах для населения компенсирует правительство", - пояснил Геннадий Рябцев.

Электроэнергия для населения в Украине невероятно субсидированная, говорят эксперты.

"Стоимость доставки, то есть передача магистральными системами и операторами систем распределения стоит 1,60-1,70. Тариф на передачу облэнерго составляет где-то 1-1,20 гривен, тариф на передачу Укрэнерго - 30-35 копеек. Плюс 10-15 копеек - прибыль от поставки и НДС. То есть выходим на цифру 1,60-1,70. Сама стоимость электроэнергии, которая есть на рынке на сутки вперед, составила за прошлый месяц от 1,70 до 2,30 гривен за киловатт. На Энергоатом возложены обязательства поставлять населению электроэнергию по 1 копейке за киловатт. Украинцы фактически не платят за саму электроэнергию. А только за ее доставку. Возложение специальных обязанностей (ПСО) предусматривает, что Кабмин определяет источник покрытия и компенсирует продавцам разницу между рыночной и реальной ценой. Рано или поздно это может закончиться тем, что производители выставят бюджету счет и скажут: вы нас заставляли продавать дешево. По закону они имеют на это право. Нафтогаз уже несколько раз так делал", - говорит Святослав Павлюк.

Какими будут последствия для энергетики?

"Если будет дополнительная нагрузка на Энергоатом и Укргидроэнерго, то беспокоит выполнение в полном объеме программ обеспечения надежности и безопасности на соответствующих объектах. Достаточно ли у компаний средств для этого. Потому что уже много лет государственные предприятия несут убытки из-за неэффективной политики правительства", - отметил Геннадий Рябцев

"Сейчас мы импортируем газ, уголь, ядерное топливо. Только электроэнергией полностью обеспечиваем себя. Но возможно нам и ее придется покупать за рубежом. Например, у предприятий не хватит денег закупить топливо. В прошлом году в феврале-марте не хватало угля на складах в отопительный сезон. Теплоэлектростанции сжигали газ, он в хранилищах был. В этом году и угля не хватает, и газ в разы дороже. Его нецелесообразно использовать для производства электроэнергии. Атомные станции обеспечивают более половины отечественной генерирующей мощности. Каждая имеет два-четыре блока. Строительство одного сейчас стоит 4-5 миллиардов долларов. Уже в 2035 году нужно начинать вывод существующих атомных электростанций из эксплуатации. Денег на это не выделяют. На строительство новых блоков также. В рамках Европейского зеленого соглашения, Украина взяла на себя обязательства отказаться от угольной генерации, то есть вывести эти электростанции с эксплуатации. Это около 30 процентов нашей мощности. Они уже сейчас являются устаревшими. Сжигают на четверть больше угля для получения электроэнергии. А денег на строительство новых угольных блоков никто не дает", - добавил Святослав Павлюк.

"Энергетический комплекс Украины фактически построен за средства населения. Частный бизнес за 30 лет смог построить только солнечные панели и ветряки. Ни блока электростанций или магистральной линии электропередач ", - отметил экономист Алексей Кущ.

Украине придется в следующем году повышать тарифы для населения?

"Переходить на рыночные цены на электроэнергию для населения придется. Потому что Украина взяла на себя обязательства перед внешними кредиторами. В частности, должны отказаться от возложения специальных обязанностей (ПСО), в данном случае на Энергоатом и Укргидроэнерго", - отмечает Алексей Кущ.

"Искусственное занижение цен на электроэнергию продолжается десятилетиями и искажает ситуацию. Граждане считают - так и должно быть. Вкладывают большие деньги в переоборудование жилья на электроотопление. Подобные тарифные решения играют против энергоэффективности, искажают окупаемость модернизации домов, инфраструктуры. Во всем мире электричество является самым дорогим видом энергии, потому что она универсальна. А у нас она самая дешевая", - добавляет Святослав Павлюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повышение цен на электроэнергию отложили на месяц

В Министерстве энергетики говорят, что электроэнергия с 1 октября подешевеет для 80% населения. Именно столько украинцев используют до 250 кВт-час в месяц. Действительно ли это так?

"Сейчас в Украине семья из четырех человек в среднем потребляет около 400 киловатт электроэнергии в месяц. Откуда чиновники взяли цифру о 80% домохозяйств, потребляющих менее 250 киловатт - неизвестно ", - говорит эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Тариф 1,68 грн/кВт-ч для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет около 90 коп. за кВт-ч на Энергоатоме. И где-то 70 коп. для Укргидроэнерго. Тариф должен быть не менее 2,5 грн. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - затраты на распределение. Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВ-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; от 500 кВт-ч и более.