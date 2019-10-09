Какой бизнес чаще всего открывают в Украине

В Украине за 2 года открыли 686 379 бизнесов.

В месяц в среднем появлялось 20-30 тыс. новых предприятий. В день - более 900, говорится в исследовании VoxUkraine.

Чаще всего бизнес открывают ФОПы. Реже - ООО. Это связано с более легкой процедурой регистрации ФОП, меньшими требованиями к отчетности, более низкими налогами.

Автор: voxukraine Больше всего предпринимателей в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Чаще всего ФОПы открывают в сферах розничной и оптовой торговли, IT, недвижимости.

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Больше всего предпринимателей в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Абсолютным лидером является Киев. В столице находится 20% бизнесов, которые открыли за 2 последних года.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4-й группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие законы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.