Каких специалистов ищут украинцы этой осенью

Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 23%. Фото: pexels.com

В связи с пандемией рынок труда несколько изменился. Все чаще украинцы пользуются услугами, которые можно заказать через интернет у частных исполнителей.

Также популярностью пользуются автоинструкторы, мастера по ремонту техники, электроники, мебели и "домашние мастера", рассказывает Сегодня.

Востребованность автоинструкторов выросла на 45%.

Украинцы опасаются ограничения работы общественного транспорта, поэтому учатся водить машину. Цена частного урока вождения варьируется от 200 до 400 грн в час.

Спрос на онлайн-преподавателей по школьным предметам вырос на 34%.

Их ищут для подготовки к ВНО, а также чтобы помочь ученикам подтянуть знания. Однако, средний чек в категории просел на 33% - 660 грн.

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Мастера по ремонту крупной бытовой техники стали популярнее на 13% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек вырос на 17% - 440 грн. Чаще всего украинцы ремонтировали бойлеры, холодильники, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины.

Также пользуются популярностью услуги по ремонту компьютеров, планшетов и ноутбуков. Цена зависит от вида поломки и типа компьютера - от 150 до 1500 грн.

Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 23%. Средний чек за услуги не изменился - 1220 грн.

Среди "домашних мастеров" наиболее востребованы услуги сантехников, электриков и "мужчин на час" - мастеров, что решениют мелкие домашние дела: установить полку, собрать диван или повесить жалюзи. Стоимость одного часа работы варьируется от 100 до 350 грн.

Количество вакансий в Украине из-за пандемии уменьшилось втрое. Работодатели почувствовали свое превосходство на рынке труда. Поэтому рассматривают большее количество кандидатов, подбирают их более тщательно, затягивают срок отбора.