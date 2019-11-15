Каких последствий ждать Украине от правительственного законопроекта об азартных играх?

Ежегодно в игорном бизнесе в Украине крутится примерно 66 млрд гривен. Это тот объем денег, которые играют, проигрываются и вообще вовлечены в азартную сферу. Цифры легче воспринимаются в сравнении: потому, например, теневые объемы игорного рынка - почти такие же, как годовой бюджет украинской армии (81 млрд в 2019 году).

Проблема в том, что средства от этой сферы в государственный бюджет почти не поступают. Игорный бизнес процветает, используя законодательные лазейки, но после 2009 года государством не контролируется. Мировой опыт показывает, что любые заявления о полном запрете игорного бизнеса - не более чем популизм. Реально запретить азартные игры невозможно. Но государству по силам выписать правила, легализовать эту сферу, продумать механизм контроля и регулирования, и в конечном итоге пополнять государственный бюджет.

Верховная Рада уже на низком старте - в парламенте зарегистрированы 8 законопроектов по азартных играх. После того, как президент Зеленский заявил о необходимости легализации игорного бизнеса, эксперты в один голос соглашаются: да, это действительно нужно, пора наконец навести порядок на этом рынке. Впрочем, дьявол всегда в деталях. Поэтому основной вопрос, который сейчас стоит: какой именно будет эта легализация?

Кабинет Министров свое видение изложил в законопроекте №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", зарегистрированном в ВР 17 октября. Один альтернативный законопроект подан с авторством депутата фракции ОПЗЖ Натальи Королевской. Еще шесть - от одной и той же фракции "Слуга народа". В чем логика такого законодательного азартного творчества в одной фракции - до конца не понятно. Поэтому, очевидно, серьезно рассматривать надо именно правительственный документ. На нем и сосредоточимся. В основном на тех моментах, которые эксперты считают наиболее опасными. Дьявол же в деталях.

Объединение азартных игр и лотереи

Проблема. В правительственном законопроекте, в первую очередь, бросается в глаза статья 2. Здесь в перечень азартных игр включена классическая лотерея. Наряду с покером, залами игровых автоматов, букмекерскими пунктами. Современная международная практика показывает, что вместе эти два вида деятельности не соединяются. У них разные механизмы проведения, различные юридические и технические категории. Лотерея, в отличие от азартных игр, не вызывает зависимости, имеет общественно приемлемый характер.

В связи с таким объединением, законопроект предусматривает ряд ограничений для классической лотереи. Например, запрещает проведение лотерей в интернете. Во-вторых, игрок в азартные игры (а значит в том числе и в лотерею) должен пройти идентификацию возраста. Еще одно новшество Кабмина в том, что он предлагает установить в Украине только одного монопольного лотерейного оператора.

Последствия. Принятие законопроекта приведет к прекращению выпуска действующих классических числовых лотерей. Лотерея, которая не вызывает зависимости, не выдержит конкуренции с азартными играми. Например, обязательная верификация игрока усложнит процесс участия в лотерейной игре. Часть игроков сделает выбор в пользу нелегальных лотерей и/или азартных игр из-за того, что там можно играть анонимно. Запрет лотереи в Интернете приведет к тому, что лотерея останется узкоспециализированным продуктом, когда пользователи сети будут участвовать в иностранных и нелегальных лотереях, а государство от этого не получит никакой пользы.

Игорь Галицкий

Много вопросов вызывает также монополизация этого рынка. Например, в США работает 47 лотерейных операторов. "Искусственная монополизация приведет к падению спроса на лотереи и борьбу за единственное первое место, игроки потеряют из виду обычные лотерейные продукты, которые им уже знакомы десятки лет, а государство недополучит значительные суммы денег, измеряемые в миллионах гривен", - убежден кандидат юридических наук эксперт лотерейного рынка Игорь Галицкий. Таким неудачным путем уже пошла Грузия, создав государственного лотерейного монополиста. В результате он обанкротился.

Распространение лудомании

Проблема. Законопроект, по сути, поддерживает виды игры с высоким риском зависимости - казино, букмекерство, игровые автоматы. Статья 24 законопроекта устанавливает удивительно лояльные требования к рекламе азартных игр - достаточно лишь иметь лицензию. Отсутствуют предохранители для передачи маркетинговой и рекламной информации несовершеннолетним.

Акцент сделан на сборе средств от продажи лицензий. При том, что большинство стран Европы наибольший доход получают не от продажи лицензий, а от дальнейшей стабильной работы точек.

Последствия. Украина и здесь может повторить негативный опыт Грузии - массовое распространение лудомании в обществе. Сейчас в этой небольшой стране лудоманами считаются 400 тысяч человек. Кстати, в Украине заинтересован в стимулировании лудомании будет сам контролирующий орган, создание которого предусматривает законопроект, говорит эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко.

Негативное влияние на здоровье общества будет иметь бесконтрольное и повсеместное распространение рекламы азартных игр.

Очевидный негатив - от ориентации на продажу лицензий на как можно большие деньги. Для возврата затраченных средств будут вводиться игры, которые имеют большую внешнюю привлекательность и больше затягивают общество в игру.

Лудомания - болезнь, которая характеризуется пристрастием к азартным играм. Заключительная стадия - помрачение сознания и безумия.

Преференции для букмекеров

Проблема. Статься 35 законопроекта устанавливает, что на территории Украины может работать 800 букмекерских пунктов. Никаких ограничений по месту и площади нет.

Последствия. Эксперт Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук убежден, что законопроект № 2285 носит лоббистский характер и выгоден только нескольким букмекерам, в том числе русским. СМИ тем временем законодательную инициативу правительства называют "украинским раем для беттинга".

Почему так и какие последствия этот закон в случае принятия будет иметь для общества и государства?

На практике с помощью указанного лимита в 800 пунктов будут легализованы уже действующие букмекерские пункты. В Украине основными игроками на этом рынке являются "Пари Матч" и "Фаворит". На двоих у них действует около 1,5 тысячи букмекерских пунктов. После введения в действие закона эти компании очень быстро смогут их легализовать, не допустив на рынок других игроков. Для подачи заявления на лицензию необходимо предоставить документы на право собственности или аренды помещений. "Понятно, что действующие букмекеры уже имеют все необходимые документы, уже заняли все соответствующие помещения, поделили между собой квоты", - говорит Борис Кушнирук. В результате получится, что иностранным инвесторам, о которых говорил президент Зеленский, работать на этом рынке - нельзя.

"Экономические новости" пишут, что основными лоббистами законопроекта, поданного от украинского правительства, является как раз букмекерские компании "Пари Матч" и "Фаворит".

Коротко о них:

- "Пари-Матч" запрещена в Украине с 2009 года. Штаб-квартира остается в Киеве, основной бизнес ведет в России и странах СНГ. В 2018 году СБУ обвинила "Пари-Матч" в финансировании терроризма за операции с оккупированными территориями.

- "Фаворит" также с 2009 года под запретом. Несмотря на это, развила в Украине масштабную сеть из пяти тысяч подпольных игровых залов. В 2016 году, в результате спецоперации силовиков, сеть была ликвидирована. Продолжает вести бизнес в России, а также в ОРДЛО.

Еще одним лоббистом законопроекта называют Бориса Баума, представителя российского преступной группировки "лужниковской". Дошло до того, что он участвует в заседаниях парламентских комитетов, называя себя представителем президента.

С украинской стороны лоббистом и официальным представителем законопроекта стал Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде. Ему приписывают тесные связи с букмекерской компанией "Пари-Матч".

Давид Арахамия

Для общества опасность "букмекерского азартного рая" в том, что букмекерские ставкоматы легко смогут выполнять совсем другие функции. Например, работать как игровые автоматы, маскируя свою деятельность под букмекерство. При этом смогут быть размещены в любом месте и на любой площади. Закон позволит.

Коррупционные риски

Проблема. Рынок, на котором крутятся миллиарды, - потенциально лакомый кусок для коррупционных схем. Эксперты сходятся во мнении, что коррупционные риски возникают уже на моменте создания отдельного регулятора - Комиссии по развитию и регулятора азартных игр. Сам факт его создания, при наличии Министерства финансов и Бюро финансовых расследований, ставит под сомнение принцип прозрачности.

Регулятору, например, будет разрешено устанавливать дополнительные требования при получении разрешительных документов. Еще одно коррупционное окно открывается, когда законопроект предоставляет право Комиссии самостоятельно определять цену лицензии на лотерею.

Александр Чебаненко

Последствия. В правительственном законопроекте заложен огромный конфликт интересов. Работа регулятора финансируется из целевого фонда поддержки медицины, спорта и культуры. "Напрасно говорить, что такой регулятор никогда не ограничит права операторов, как это делает, например, соответствующая комиссия - регулятор в той же Великобритании. Не получится ли так, что при подобных принципах деятельности регулятора, тех средств, что удастся собрать с азартного бизнеса, как раз хватит на финансирование работы регулятора?", - задается вопросом эксперт УИМ Александр Чебаненко.

Заключение

И таких вопросов к статьям законопроекта 2285 - десятки. При декларируемых благих намерениях турборежим, который включили при подготовке документа, может только навредить государству и обществу. Очевидно, что законопроект нуждается в существенной доработке. Некоторые эксперты после детального изучения более радикальны, отмечая, что закон надо выписывать полностью заново.

Агия Загребельская

Некачественная легализация может привести к ситуации еще хуже, чем есть сегодня. "Если азартные игры будут легализованы некачественно, если общество не будет удовлетворено тем, как произошла легализация - в результате мы получим очередной популистский запрет, который станет следствием очередного заигрывания политиков с обществом. И мы снова будем ходить по кругу", - считает бывшая государственная уполномоченное Антимонопольный комитет Агия Загребельская.

Сейчас, по ее убеждению, важно обеспечить максимальный общественный контроль за процессом. Времени осталось мало: президент Зеленский дал задание принять закон об азартных играх до 1 декабря 2019 года.