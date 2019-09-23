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понедельник, 23 сентября 2019 21:10

Какие ягоды чаще всего покупают украинцы

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В Украине продажи ягод за год выросли на 15%. В основном украинцы покупали отечественную продукцию.

В то же время погода негативно повлияла на урожай. Из-за дефицита ягоды покупали по рекордно высокой цене - в среднем 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы, пишет "Инфо Шувар".

Автор: info.shuvar.com
 

Наиболее ощутимо подорожала малина. В 2017-м стоила 31 грн/кг, в прошлом году - 27 грн/кг. В этом году за килограмм в среднем просили 65 грн.

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С 62 до 70 грн/кг подорожала ежевика. Черешня выросла в цене с 29 до 49 грн/кг. Самой доступной была смородина. Ягода в этом году стоила 25 грн/кг. В 2017-м - 19 грн/кг.

Единственной ягодой, которая стоила в этом году дешевле, чем в прошлом стала голубика. Цена упала с 185 до 130 грн/кг.

В этом году картофелем в Украине засадили 1,4 млн га - на 1% меньше, чем в прошлом году. Сократились площади под помидорами и огурцами. В то же время на 4-5% больше высадили капусты и лука - 66,2 и 55,2 тыс. га, соответственно. Столовой свеклой засеяли 39 тыс. га. - на 2,6% больше, чем в прошлом году.

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