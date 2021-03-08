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понедельник, 08 марта 2021 15:36

Какие продукты могут подешеветь весной

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Какие продукты могут подешеветь весной
В общем цены на продукты до конца года вырастут на 6-7%. Фото: unsplash

В ближайшее время могут снизиться цены на молоко и яйца.

Летом подешевеет подсолнечное масло, предположил председатель Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире "Украина 24".

"Ожидаю, что яйца будут дешевле в марте. До конца года будет, к сожалению, дорожать зерно. Возможно, увидим уменьшение стоимости подсолнечного масла где-то летом. Еще ждите снижения цен на молоко, поскольку молочные продукты с сезоном будут немножко дешеветь", - сказал эксперт.

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По его прогнозу, в общем цены на продукты до конца года вырастут на 6-7%.

"На подорожание повлияли два фактора. Во-первых, это Covid-19 и то, что многие страны начали резервировать продукты. А второе - украинская жара, из-за которой на полях уменьшилось количество сахарной свеклы и подсолнечника. Но пора наступает, и мы ожидаем сейчас нормального сезона по большинству продуктов. Кроме того, пандемия идет к своему ослаблению", - пояснил Дорошенко.

Правительство провело переговоры о возобновлении производства куриных яиц с ключевыми производителями этой продукции. Таким образом Кабмин надеется удовлетворить спрос на них и добиться снижения цен перед Пасхальными праздниками.

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