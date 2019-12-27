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среда, 01 января 2020 21:10

Какие продукты больше всего дорожали в течение прошлого года

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Какие продукты больше всего дорожали в течение прошлого года
C августа по декабрь ценовые рекорды бил картофель. Фото: Depositphotos

Больше всего выросли в цене овощи борщевого набора. Если сравнивать май 2018-го по май 2019 года, то лидером стал лук. Подорожал в 5,4 раза, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.

Добавляет, что с августа по декабрь ценовые рекорды бил картофель.

"На втором месте после овощей - хлеб. За год подорожал на 12-14%. В то же время в декабре украинцы дешевле на 10-15%, чем в аналогичный период прошлого могут купить икру и красную рыбу. Это связано с укреплением гривны. Большинство производителей получили сверхприбыли. Поэтому перед праздниками решили снизить цены, чтобы продать больше", - говорит Дорошенко.

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По его словам, в 2020-м в группе риска резкого повышения цен остаются овощи борщевого набора.

"Никто не знает четко, сколько продукции производят фермеры, что держат в хранилищах, сколько овощей потребляют украинцы. Поэтому с ценой может быть, что угодно. Все остальные продукты будут дорожать в пределах инфляции. Дешеветь будут куриные яйца, пшено. Гречка уже подорожала до 32 гривен за килограмм. Примерно такая же цена будет в течение 2020-го", - пояснил эксперт.

В апреле 2019-го рекордно дорого стоил лук - 28 грн/кг. Со сбором нового урожая подешевел. В декабре стоил 8 грн/кг. В августе начал дорожать картофель. В опте продавали по 10-13 грн/кг. Сейчас цена упала до 8 грн/кг. До 3-5 грн/кг подешевела морковь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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