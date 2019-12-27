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вторник, 31 декабря 2019 21:10

Стали ли украинцы богаче: мнение эксперта

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Стали ли украинцы богаче: мнение эксперта
В следующем году продолжат расти заработки работающих украинцев. Фото: Depositphotos

В 2019-м покупательная способность украинцев выросла. Стали ли люди богаче - не уверен. Слово "богатство" предусматривает, что денег хватает не только на еду, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.

"Для пенсионеров и для тех, кто живет на минимальную и среднюю зарплату, покупательная способность выросла до 10%. Пенсионеры больше стали получать с марта 2019-го. Это связано с выборами", - говорит Дорошенко.

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Добавляет, что в следующем году продолжат расти заработки работающих украинцев.

"В бюджет заложили увеличение "минималки" до 4723 гривен. Добавит средняя зарплата. Не так ощутимо, как в этом году вырастут выплаты пенсионерам. Пенсии увеличат на 5-7%", - подытожил Дорошенко.

В Украине средняя зарплата достигла рекордного уровня. С конца 2016-го выросла на 85% в эквиваленте евро. Это связано с ростом номинальных зарплат и укреплением гривны. Средняя зарплата составляет около 10 тыс. грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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