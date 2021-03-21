Какие изменения ждут курс доллара на этой неделе

На прошлой неделе курс доллара гривны на различных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно, но незначительно. Фото: pixabay

На следующей неделе существенных изменений в курсе доллара к гривне не будет.

Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6 / 27,8 грн, заявил Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, передает РБК-Україна.

По его словам, на прошлой неделе курс доллара гривны на различных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно, но незначительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривну поддержит слабый доллар - спрогнозировали курс осенью

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,75 до 27,68 грн (-0,2%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это время изменился с 27,72 / 27,73 до 27,72 / 27,74 (- / + 0,02%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,65 / 27,84 до 27,61 / 27,79 (-0,1% / - 0,2%).

Спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,7 до 0,6% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, разрыв между развитыми и развивающимися странами растет.