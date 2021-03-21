Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ

В фонде отметили, что восстановление глобальной экономики было "неполным и неравномерным". Фото: Reuters

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, разрыв между развитыми и развивающимися странами растет.

Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото. Он отметил, что восстановление глобальной экономики было "неполным и неравномерным", пишет РБК-Украина.

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"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США и перспектив более масштабной вакцинации", - сказал он.

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