Какие ФЛП обязаны использовать РРО: разъяснения налоговой

Объем дохода ФЛП не должен превышать 1,3 млн грн. Фото: pexels.com

С 1 января 2021-го до 1 января 2022 года ФЛП 2-й - 4-й групп освобождаются от обязательного использования регистраторов расчетных операций.

Объем дохода таких предпринимателей в течение календарного года не превышает 1,3 млн грн, независимо от выбранного вида деятельности, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

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В то же время РРО обязаны применять ФЛП которые осуществляют:

- реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

- реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;

- реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога 2-й - 4-й групп и отмены механизма компенсации покупателям по жалобам относительно расчетов. Обязательные кассовые аппараты отложили до 1 января 2022 года.