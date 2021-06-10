Какие авто покупают украинцы

В мае украинцы приобрели новых авто на $270 млн.
В целом зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Больше всего в Киеве - 3,5 тыс. Активно машины покупали в Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье, свидетельствует аналитика портала RST.
Чаще всего покупали авто стоимостью $17-35 тыс. Средняя цена в мае составила $32 тыс.
Самой популярной маркой была Toyota.
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Среди всех зарегистрированных авто были три Rolls-Royce Cullinan ценой более $500 тыс. каждый.
Автомобили средней ценовой категории хотят обложить налогом. Предлагают начислять налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в законопроекте Министерства финансов с поправками в Налоговый кодекс.
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