 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 774
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1917
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1692
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1170
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11430
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1278
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5949
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
3
7
9
5
16
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 774
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1917
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1152
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 855
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 11:47

Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы

  Комментировать
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Председатель Ассоциации Украины Александр Чистяков: "Коррупция чиновников не только покрывает, но и производит браконьерство"

В украинских водоемах исчезает чехонь, линь, сазан, головень, жерех. На это влияет множество факторов. Из основных - незаконный промысел и деятельность браконьеров. Их за последние 18 лет увеличилось более чем в 5 раз.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины.

Из-за коррупции браконьерство приобрело невиданные масштабы. Сегодня рыбоохрана превратилась в пособника убийства водоемов, и сама подталкивает браконьеров на преступление. Если в 1991 году поймали 19 000 браконьеров, то в 2018-м - 104 000. Статистика утверждает, что задерживают не более 15% от всего количества промышляющих.

Сколько рыбы вылавливают незаконно?

Незаконный лов превысил официальный, и составляет 80 000 тонн в год. Ежедневно из наших водоемов неправомерно вылавливают более 400 тонн водных живых ресурсов. Теневой рыбный рынок приблизился к 6 миллиардам гривен. Существуют определенные коррупционные схемы. Это пик убийства рыбной отрасли Украины.

Из разных регионов страны поступают сообщения о задержании сотрудников рыбоохраны, которых подозревают в коррупции. Национальное агентство по предупреждению коррупции отстранило от должности начальника Киевского рыбоохранного патруля. Дело передали в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму экологическая катастрофа - гибнет рыба и звери

Какие прогнозы в рыбной отрасли даете на ближайшее будущее?

Нерациональное использование рыбного ресурса и его тотальное уничтожение приведут к тому, что к 2050 году в отечественных водоемах может исчезнуть рыба. Об этом говорят ученые.

Экологи убеждены, что столь критической ситуации еще не было. Водоема погубила безответственность и жадность. Ни один вид рыбы не пропал просто так. В последнее издание Красной Книги Украины вошло 70 аборигенных видов рыбы. Парадокс, что они совершенно спокойно чувствуют себя в дикой природе у наших зарубежных соседей.

Существуют определенные коррупционные схемы. Это пик убийства рыбной отрасли Украины

Какие виды под наибольшей угрозой?

В украинских водоемах уже исчезает чехонь, линь, сазан, головень, жерех. Распространенного промышленного вида леща, по сравнению с 2000 годом, в наших водоемах осталось не более 25%, щуки - 15%, судака, сома - 8%.

Какие водоемы больше всего от этого страдают?

Рыбы катастрофически не хватает абсолютно во всех водоемах Украины. Однако больше всего страдают те, где ведется промышленный лов. Это каскад Днепровских водохранилищ, река Десна в пределах Черниговской области, Южный Буг Николаевской области Днестр на границе с Молдовой и Дунай на границе с Румынией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму экологическая катастрофа - гибнет рыба и звери

Какие еще факторы влияют на исчезновение рыбы?

Конечно, экология. В реки сбрасывают промышленные, бытовые отходы. Природные нерестилища заиливаются и исчезают. За годы независимости исчезло более 10 000 малых рек. Еще среди негативных факторов - незаконный промысел. Рыболовы таскают из водоемов гораздо больше рыбы, чем им разрешено. Их прикрывают, получая за это определенные средства. Коррупция чиновников не только покрывает, но и производит браконьерство.

В украинских водоемах уже исчезает чехонь, линь, сазан, головень, жерех

Какие есть выходы?

Мы не будем молчать и не допустим, чтобы сценарий сложился хуже некуда. Добились создания следственной комиссии в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Должны рассмотреть деятельность Госрыбагентства.

В 1991 году каждый украинец съедал 24,6 кг рыбного продукта в год. В 2018 наши соотечественники потребили 9,4 кг на каждого.

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 50626
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 24741
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 16732
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 14940
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 10971
Экономика
"Закрывает путь к энергоинтеграции": Сюмар пообещала добиться отмены "поправки Геруса"
"Закрывает путь к энергоинтеграции": Сюмар пообещала добиться отмены "поправки Геруса" Просмотров: 54
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
3
 Просмотров: 612
Доллар передумал дешеветь: курс валют на 20 ноября
Доллар передумал дешеветь: курс валют на 20 ноября Просмотров: 2232
Банковская реформа в Украине прошла успешно - Всемирный банк
Банковская реформа в Украине прошла успешно - Всемирный банк Просмотров: 225
Министерство финансов хочет закончить сотрудничество с МВФ: назвали сроки
Министерство финансов хочет закончить сотрудничество с МВФ: назвали сроки Просмотров: 1908
Больше всего комментируют
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
4
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
2
Возвращение кораблей: Россия ослабила международные санкции
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
Голосов: 22408
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua