Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы

Председатель Ассоциации Украины Александр Чистяков: "Коррупция чиновников не только покрывает, но и производит браконьерство"

В украинских водоемах исчезает чехонь, линь, сазан, головень, жерех. На это влияет множество факторов. Из основных - незаконный промысел и деятельность браконьеров. Их за последние 18 лет увеличилось более чем в 5 раз.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины.

Из-за коррупции браконьерство приобрело невиданные масштабы. Сегодня рыбоохрана превратилась в пособника убийства водоемов, и сама подталкивает браконьеров на преступление. Если в 1991 году поймали 19 000 браконьеров, то в 2018-м - 104 000. Статистика утверждает, что задерживают не более 15% от всего количества промышляющих.

Сколько рыбы вылавливают незаконно?

Незаконный лов превысил официальный, и составляет 80 000 тонн в год. Ежедневно из наших водоемов неправомерно вылавливают более 400 тонн водных живых ресурсов. Теневой рыбный рынок приблизился к 6 миллиардам гривен. Существуют определенные коррупционные схемы. Это пик убийства рыбной отрасли Украины. Из разных регионов страны поступают сообщения о задержании сотрудников рыбоохраны, которых подозревают в коррупции. Национальное агентство по предупреждению коррупции отстранило от должности начальника Киевского рыбоохранного патруля. Дело передали в суд.

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Какие прогнозы в рыбной отрасли даете на ближайшее будущее?

Нерациональное использование рыбного ресурса и его тотальное уничтожение приведут к тому, что к 2050 году в отечественных водоемах может исчезнуть рыба. Об этом говорят ученые. Экологи убеждены, что столь критической ситуации еще не было. Водоема погубила безответственность и жадность. Ни один вид рыбы не пропал просто так. В последнее издание Красной Книги Украины вошло 70 аборигенных видов рыбы. Парадокс, что они совершенно спокойно чувствуют себя в дикой природе у наших зарубежных соседей.

Существуют определенные коррупционные схемы. Это пик убийства рыбной отрасли Украины

Какие виды под наибольшей угрозой?

В украинских водоемах уже исчезает чехонь, линь, сазан, головень, жерех. Распространенного промышленного вида леща, по сравнению с 2000 годом, в наших водоемах осталось не более 25%, щуки - 15%, судака, сома - 8%.

Какие водоемы больше всего от этого страдают?

Рыбы катастрофически не хватает абсолютно во всех водоемах Украины. Однако больше всего страдают те, где ведется промышленный лов. Это каскад Днепровских водохранилищ, река Десна в пределах Черниговской области, Южный Буг Николаевской области Днестр на границе с Молдовой и Дунай на границе с Румынией.

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Какие еще факторы влияют на исчезновение рыбы?

Конечно, экология. В реки сбрасывают промышленные, бытовые отходы. Природные нерестилища заиливаются и исчезают. За годы независимости исчезло более 10 000 малых рек. Еще среди негативных факторов - незаконный промысел. Рыболовы таскают из водоемов гораздо больше рыбы, чем им разрешено. Их прикрывают, получая за это определенные средства. Коррупция чиновников не только покрывает, но и производит браконьерство.

В украинских водоемах уже исчезает чехонь, линь, сазан, головень, жерех

Какие есть выходы?

Мы не будем молчать и не допустим, чтобы сценарий сложился хуже некуда. Добились создания следственной комиссии в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Должны рассмотреть деятельность Госрыбагентства.

В 1991 году каждый украинец съедал 24,6 кг рыбного продукта в год. В 2018 наши соотечественники потребили 9,4 кг на каждого.