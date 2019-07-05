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воскресенье, 07 июля 2019 21:10

Как выбрать профессию: советы рекрутеров

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Как выбрать профессию: советы рекрутеров
Украинцы в течение жизни могут несколько раз менять профессию. Фото: traininglviv.org

Раньше люди выбирали профессию один раз и на всю жизнь. Сегодня могут несколько раз менять ее.

Чтобы не ошибиться при выборе работы, а тем более специализации, надо соблюдать определенные правила, пишет Work.ua.

Обязанности

Чтобы потом не жалеть о своем выборе, лучше сразу узнать о том, чем придется заниматься. О всех обязанностях того или иного специалиста. Так, профессия учителя связана не только с обучением детей. Это еще и работа с документами.

Зарплата

Исследуйте, какую минимальную и максимальную заработную плату получают специалисты в той области, что интересует. Решите, устраивает ли вас такая оплата. Надо понимать, что в начале карьеры вам будут платить минимальную зарплату.

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Навыки

Чтобы быть профессионалом в определенной сфере, нужно обладать соответствующими навыками. Проанализируйте, что умеете и не умеете делать. Подумайте, чего еще надо научиться.

Плюсы и минусы

Составьте список преимуществ и недостатков профессии, которую выбрали. Впишите туда график работы, размер зарплаты, уровень загрузки. Тогда увидите плюсы и минусы выбранной профессии.

В Украине с апреля активно ищут работников на сезонную работу. Больше всего вакансий традиционно в Киеве, Харькове, Днепре и Львове. Во время курортного периода работников ищут в Одессу, Николаев, Запорожье и Херсон.

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07
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