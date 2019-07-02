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Кому летом предлагают больше всего работы

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Кому летом предлагают больше всего работы
Летом растет количество вакансий официантов, горничных, барменов, поваров. Фото: likeyou.io

В Украине сезонную работу предлагают в сфере обслуживания, туризма, торговли. Востребованы гиды и переводчики. Вакансий больше всего в курортных регионах и крупных городах. В то же время в сельской местности тоже можно заработать. За помощь по огороду дачники готовы платить неплохие деньги, рассказал Gazeta.ua основатель компании "Рекрутинг будущего" Сергей Марченко.

"Сезонная работа длится несколько месяцев. Большинство работодателей не гарантируют работникам надлежащей социальной защиты и стабильности. Однако готовы платить больше, чем средняя зарплата на рынке труда", - объясняет он.

За последний год зарплата во всех сферах в среднем выросла на 10%.

"Медики стали получать больше на 32%. Столько же к зарплате добавили работникам спортивных клубов, салонов красоты. В гостинично-ресторанной сфере заработки выросли на 24%. В сфере домашнего персонала - на 16%. Горничным в сезон зарплату предлагают от 8 тысяч гривен, поварам - от 18, официантам, барменам - от 10 плюс чаевые. Зарплату 8 тысяч гривен готовы платить домработницам. Уборщицы могут зарабатывать от 7 тысяч гривен", - говорит Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter.

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Сезонную работу преимущественно предлагают специалистам с опытом от одного до трех лет и студентам.

"Летом заработать больше всего можно либо на строительстве, или в сельском хозяйстве. Тракторист за сезон имеет больше тысячи долларов в месяц. Однако дальше сидит без денег, потому что элементарно нет работы. В то же время за этот же труд за рубежом работодатели готовы платить больше. Поэтому украинцы массово едут работать в Словакию, Польшу, Чехию. Я уже молчу о работе в Германии", - объясняет директор рекрутинговой компании Affinity Елена Яковлева.

В Украине сезонную работу начали предлагать в апреле. Больше всего вакансий традиционно в Киеве, Харькове, Днепре и Львове. Во время курортного периода работников ищут в Одессу, Николаев, Запорожье и Херсон.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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