Как уменьшить количество долгостроев

Любой долгострой уже завтра может стать успешным строительством. Если проект интересен и на нем можно заработать, инвесторы найдутся. Фото: Depositphotos

До сих пор не известно, сколько долгостроев в Украине. Нет данных и о новостройках и сроках их сдачи. Такой реестр хотели создать. Однако идея осталась на бумаге, рассказал Gazeta.ua вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

"Долгострои строят более 10 лет по одному этажу в год. Или еще хуже - строительные работы вообще не проводят более двух-трех лет. Однако надо разделять долгострои и проблемные стройки. Последние сводят там, где строить запрещено - в местах затопления или оползня, промышленных территориях с повышенной опасностью. Такие здания необходимо демонтировать. Однако застройщики игнорируют любые решения суда", - объясняет Анатолий Топал.

По его словам, любой долгострой уже завтра может стать успешным строительством.

"Если проект интересен и на нем можно заработать, инвесторы найдутся. Главное проанализировать, какие квартиры уже продали, а какие еще свободны. Посчитать, сколько понадобится, чтобы достроить объект. Адвокаты говорят, что изменить застройщика можно даже при сегодняшнем законодательстве. Проблема в том, что часто клиенты не могут договориться между собой. Так, в 2011-м остановилось строительство одной из столичных многоэтажек. Тогда большая часть вкладчиков хотела изменить застройщика. Меньшая во главе с юристами решила посадить директора строительной компании", - говорит эксперт.

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Он объясняет, как проблему долгостроев решают в Грузии.

"Там существует солидарная ответственность застройщик-государство-вкладчик. Если компания не успевает вовремя сдать объект, государство забирает его без какой-либо компенсации. Далее достраивает за свой счет или ищет нового застройщика", - заключает Анатолий Топал.

Минрегионстрой хочет создать реестр проблемных строек. Чтобы защитить права вкладчиков, подготовили соответствующий законопроект. Долгостроями предлагают называть здания, сроки ввода в эксплуатацию которых просрочили на год. Планируется создать перечень таких объектов, проводить собрания вкладчиков и конкурс по выбору нового застройщика.