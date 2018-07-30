Как Украина готовится к отопительному сезону

С 1 по 25 июля Украина импортировала 935,2 млн куб. м газа. Собственная добыча составила 1,425 млрд куб. м, а транзит - 6,737 млрд куб. м. Фото: economics.unian.ua

Украина на 5,2 млрд куб. м, или на 70,5% увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах.

По состоянию на 28 июля запасы выросли с 7,4 млрд куб. м до почти 12,7 млрд куб. м, сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

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С 1 по 25 июля Украина импортировала 935,2 млн куб. м газа. Из них 476,7 млн куб. м - через Словакию, 391,8 млн куб. м - через Венгрию, 66,72 млн куб. м - через Польшу. Собственная добыча составила 1,425 млрд куб. м, а транзит - 6,737 млрд куб. м.

Если Украина в июле-сентябре будет закачивать по 1,6 млрд куб. м газа, в августе запасы составят 12,8 млрд куб. м, в октябре - 16 млрд куб. м.

Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 грн за 1 тыс. куб. м. Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.