Как Украина готовится к отопительному сезону

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Просмотров: 4320
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 4806
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1386
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5967
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9864
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4419
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 909
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1539
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1701
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16371
Фото
Все фото
4
5
8
6
5
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Видео
Все видео
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1179
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2619
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 594
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4887
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1953
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 11:48

Как Украина готовится к отопительному сезону

  Комментировать
Как Украина готовится к отопительному сезону
С 1 по 25 июля Украина импортировала 935,2 млн куб. м газа. Собственная добыча составила 1,425 млрд куб. м, а транзит - 6,737 млрд куб. м. Фото: economics.unian.ua

Украина на 5,2 млрд куб. м, или на 70,5% увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах.

По состоянию на 28 июля запасы выросли с 7,4 млрд куб. м до почти 12,7 млрд куб. м, сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали города, которые под угрозой остаться без отопления

С 1 по 25 июля Украина импортировала 935,2 млн куб. м газа. Из них 476,7 млн куб. м - через Словакию, 391,8 млн куб. м - через Венгрию, 66,72 млн куб. м - через Польшу. Собственная добыча составила 1,425 млрд куб. м, а транзит - 6,737 млрд куб. м.

Если Украина в июле-сентябре будет закачивать по 1,6 млрд куб. м газа, в августе запасы составят 12,8 млрд куб. м, в октябре - 16 млрд куб. м.

Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 грн за 1 тыс. куб. м. Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Украина готовится к отопительному сезону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 1 Просмотров: 73101
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34100
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 33727
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 28463
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 12 Просмотров: 22199
Больше всего комментируют
22
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
21
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
12
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 16456
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua