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четверг, 27 мая 2021 13:44

Как продать пай, находящейся в аренде

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В Украине более 60% земельных паев находится в аренде.

Автор: Елена Луценко
  Арендатор имеет преимущественное право купить землю
Арендатор имеет преимущественное право купить землю

"Есть более 6 миллионов владельцев земельных паев. Они не могут полноценно распоряжаться своей землей, действует мораторий. Право собственности на землю переходит только в том случае, если человек умер", - рассказал в интервью LB.ua министр аграрной политики Роман Лещенко.

С 1 июля украинцы смогут покупать и продавать сельскохозяйственную землю.

"Если гражданин, у которого есть земельный пай в аренде, захочет продать его, то должен обратиться с соответствующим письмом к арендатору. Он имеет преимущественное право купить эту землю. За два месяца арендатор должен решить, покупать пай или нет. Если нет, то полноценно распоряжаться землей можно будет после того, как закончится договор аренды. Если инициатива будет от арендатора, он сможет обратиться к владельцу земли", - говорит министр.

Каждый земельный пай имеет свою нормативно денежную оценку, указанную в государственном акте на землю.

"Это - минимальная цена. Расчет может осуществляться только в безналичной форме. С нотариальным удостоверением, через банковский перевод, с уплатой всех налогов", - добавил он.

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С июля смогут покупать землю только украинцы, с ограничением до 100 га.

"Для начала легализовать землю с точки зрения права собственности. Например, у меня есть 100 гектаров орехового сада. Я уже понимаю, что это моя земля, и могу вложить деньги, например, в орошения", - подытожил Лещенко.

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