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пятница, 21 мая 2021 11:18

Борьба с рейдерством: для фермеров будет работать горячая линия

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При Минагрополитики создают антирейдерскую комиссию для защиты фермеров. Она заработает после открытия рынка земли с 1 июля.

Автор: Елена Луценко
  Антирейдерская комиссия для защиты фермеров заработает после открытия рынка земли с 1 июля
Антирейдерская комиссия для защиты фермеров заработает после открытия рынка земли с 1 июля

"У нас есть амбиция создать антирейдерскую комиссию, в которую будут входить представители Минагрополитики, Минэкономики, Минюста. Чтобы в режиме реального времени реагировать и решать проблемные вопросы. Особенно они касаются коллективных сельскохозяйственных предприятий, наиболее страдающих от атак рейдерских групп, которые кошмарят эти предприятия", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Будет действовать горячая линия для фермеров.

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"Есть обращения от руководства и трудовых коллективов предприятий, на которые постоянно осуществляются атаки, собирается урожай, блокируется сельскохозяйственная деятельность, не уплачиваются налоги. Предприятия искусственно доводятся до банкротства", - подытожил министр.

18 мая Верховная Рада поддержала законопроект №2195. Он предусматривает продажу участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. "За" проголосовали 272 народных депутата.

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Дата
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