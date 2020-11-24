Как правильно заключить договор об аренде жилья

Наймодатель должен предупредить нанимателя о расторжении договора не позднее чем за два месяца. Фото: unsplash.com

Украинцы ищут квартиры через интернет-страницы по поиску жилья, друзей, знакомых или через посредника. Но, чтобы избежать неприятностей, жилье стоит арендовать в соответствии с нормами законодательства и заключением определенного договора.

В договоре подробно прописывают условия, стоимость и сроки, информацию об участниках сделки, права и обязанности нанимателя и наймодателя, гарантии, основания для досрочного расторжения и финансовые обязательства, рассказывает пресс-служба Министерства юстиции.

Также, там должны быть указаны лица, которые будут проживать вместе с нанимателем. Они приобретают равные с ним права и обязанности по пользованию жильем. Ответственность за нарушение условий договора этими лицами несет наниматель. Если нанимателей жилья несколько, их обязанности по договору являются солидарными.

Договор заключается на определенный срок. Если срок не установлен, он автоматически считается заключенным на 5 лет. В случае завершения срока наниматель имеет преимущественное право заключить договор на новый срок.

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Наниматель жилья вправе в любое время отказаться от договора найма. Сделать это можно с согласия лиц, проживающих вместе с ним, и письменно предупредив об этом наймодателя за 3 месяца.

Если наниматель освободил помещение без предупреждения, наймодатель вправе требовать от него плату за пользование жильем за 3 месяца.

Договор найма жилья может быть расторгнут по решению суда по требованию наймодателя в случае:

- невнесения нанимателем платы за жилье за ​​6 месяцев, если договор не устанавливает более длительный срок, а при краткосрочном найме - более 2 раз;

- разрушение или порча жилья нанимателем или другими лицами, за действия которых он отвечает.

Договор может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае необходимости использования жилья для проживания самого наймодателя и членов его семьи.

Наймодатель должен предупредить нанимателя о расторжении договора не позднее чем за 2 месяца.

Если наниматель жилья или другие лица, за действия которых он отвечает, используют жилье не по назначению или систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения этих нарушений.

До Нового года осталось чуть больше месяца, поэтому украинцы уже начали бронировать жилье на праздники. Однако не все объявления об аренде настоящие.