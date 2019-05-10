Как правильно вести себя на новой работе: советы экспертов

На новой работе не забывайте быть открытыми и общительными. Фото: invest.smolino-rada.gov.ua

То, как заявите о себе в первый рабочий день, безусловно повлияет на вашу дальнейшую карьеру.

Часто на новой работе работники хотят сразу решить слишком много незначимых задач. Однако главное оставляют без внимания. Чтобы не допускать подобных ошибок, надо поставить себе 5 вопросов, пишет Work.ua.

Чем я могу быть полезен?

Уточните у руководства ваши ключевые задачи и сроки их выполнения. Учтите, что задачи могут измениться, ведь будете узнавать больше о компании, где работаете.

Как следует себя вести?

Не надо идти против коллектива. Придерживайтесь тех норм поведения и правил, которые работают в компании. Иначе рискуете нажить врагов на новой работе.

Чья поддержка важна?

Попробуйте понять социальную иерархию новой организации и научитесь ориентироваться в ней. Заручитесь поддержкой тех, кто в коллективе играет ведущие роли.

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Как быстро завоевать авторитет среди новых коллег?

Это удастся, если в первые дни работы предложите какой-то интересный проект для компании. Проявите себя как профессионал. Также не забывайте быть открытыми и общительными.

Какие навыки нужно развивать, чтобы добиться успеха?

Уточните у руководства или посоветуйтесь с коллегами, что нужно знать, чтобы комфортно чувствовать себя на новой работе. Возможно вам понадобится пройти курсы или тренинги.

Чтобы быстро найти работу, нужно сделать правильные акценты в резюме и хорошо подготовиться к собеседованию с работодателем. Вопрос на собеседовании могут быть различными - от стандартных до специфических.