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Часто задаваемые вопросы на собеседовании: как правильно отвечать

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Часто задаваемые вопросы на собеседовании: как правильно отвечать
На собеседовании не стесняйтесь говорить, на какую зарплату претендуете. Хорошие специалисты получают соответственно. Фото: ya-student.com.ua

Чтобы быстро найти работу, нужно сделать правильные акценты в резюме и хорошо подготовиться к собеседованию с работодателем.

Вопрос на собеседовании могут быть различными - от стандартных до специфических. Как правильно отвечать на них пишет hh.ua.

Подавали ли резюме на вакансии в других организациях?

Честность - лучшая оружие. Рекрутеры понимают, что кандидаты обычно подают несколько резюме в несколько компаний. Это нормально.

Сколько времени вам понадобится на адаптацию на новом месте?

Отвечайте, что будете готовы работать в полную силу в минимальные сроки. Ведь быстро учитесь и привыкаете к новому окружению и рабочему режиму.

На какую зарплату рассчитываете?

Хороший специалист всегда знает свою цену. Поэтому не стесняйтесь говорить, сколько хотите зарабатывать.

Кто может дать рекомендации из бывших коллег или руководства?

Сразу предложите несколько контактов. Можно попросить, чтобы рекрутер подождал несколько минут, а вы могли предупредить о таком звонке. В то же время отказываться давать контакты не следует.

Охарактеризуйте свое прежнее (или еще текущее) место работы. Почему решили сменить работу?

Не стоит вспоминать что-то плохое о своем предыдущем работодателе. Избегайте негатива и обид. Объясните, что хотите развиваться дальше в новой сфере или получать большую зарплату.

Ваше высшее достижение в профессиональном плане?

Важно конкретно отвечать за результаты действий, а не вспоминать участником которых событий вы были. Например: не "мы разрабатывали проект", а "моя разработка повысила доход фирмы на 17%".

Как вы повышаете квалификацию?

Расскажите о курсах, тренингах или семинарах, которые посещаете. Вспомните, какие книги читаете.

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Больше любите работать с людьми или техникой, цифрами?

Не стоит впадать в крайности. Объясните, что любите общаться с людьми, но и работу с цифрами выполняете ответственно. Не стоит говорить, что предпочитаете общение, чем работу с компьютером. С другой стороны - никто не захочет работать с тем, кто не умеет общаться с клиентами.

Хотели бы вы открыть свой собственный бизнес?

Если раньше обсуждали такую ​​возможность, расскажите об этом рекрутеру. Подчеркните, что сейчас решили сконцентрироваться на профессиональном росте. Не стоит говорить, что планируете набраться опыта, уволиться и начать свое дело.

Встречные вопросы к нам?

Плохо, если у кандидата нет вопросов. Это признак незаинтересованности в вакансии и неподготовленности к собеседованию.

С начала года зарплаты украинцев в среднем выросли на 10%. Наиболее ощутимо подняли оклады молодым специалистам — на 25%. Строителям в первом квартале подняли выплаты на 2 тыс. грн. Им в среднем платят 12 тыс. грн. На 17% выросли зарплаты в производственной сфере - до 10 тыс. грн. Столько же предлагали домашнему персоналу и студентам без опыта работы.

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