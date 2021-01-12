Как правильно оформить субсидию

С марта 2020 года действует автоматическое переназначение субсидии на последующие периоды. Фото: pixabay

Украинцы могут оформить субсидию онлайн, обратившись к должностному лицу, в ЦНАП или орган социальной защиты.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Оформить субсидию онлайн можно на сайте Минсоцполитики, воспользовавшись инструкцией по ссылке.

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Отмечается, что подать заявку на оформление субсидии можно, обратившись лично к должностному лицу территориальной общины, в ЦНАП или орган социальной защиты населения. Или заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты населения.

"Также с марта 2020 года действует автоматическое переназначение субсидии на последующие периоды. На этот отопительный сезон субсидию в автоматическом режиме переназначили для более 2,7 миллиона домохозяйств", - говорится в сообщении.

Если человек получил субсидию неправомерно, его обяжут вернуть деньги. Проверять доходы украинцев, которые хотят получать или получают эти выплаты, будет Министерство финансов.