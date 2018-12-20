Как построить карьеру: 6 советов от экспертов

Карьеру можно построить и без опыта работы. Нужно рассчитывать на собственные силы и учиться чему-то новому. Фото: Бізнес-UA!

Для большинства украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Трудоустроиться без проблем удается каждому пятому.

Тем, кто нашел работу, нужно следовать советам, чтобы построить карьеру и зарекомендовать себя новому руководству, пишет hh.ua.

1. Запомните: вам никто ничего не должен. Работодатель выплачивает зарплату по результатам работы. В лучшем случае в начале вас ждет непродолжительная стажировка, после чего - свободное плавание. Чтобы не потерять работу, нужно рассчитывать только на себя.

2. Отсутствие опыта - не порок. Кроме того, это не повод заниматься скучной и бесперспективной работой. Делать нужно то, что нравится. Однако некоторые работодатели предпочитают работников без опыта. Таких легче научить чему-то новому.

3. Вы имеете выбор. Не нужно держаться за место, если не складываются отношения с руководством или коллегами.

4. Работайте с теми, у кого можно чему-то научиться. Не бойтесь спрашивать, просить совета или помощи.

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5. Не учитесь на своих ошибках, учитесь на чужих. Если что-то не сработало у коллеги, вряд ли сработает у вас.

6. Не покупайтесь на пустые обещания. Бежать нужно от работодателей, которые не спешат зачислять в штат, туманно описывают служебные обязанности и четко не называют уровень зарплаты или продолжительность испытательного срока.

Ежегодно работодатели активно ищут работников перед новогодними праздниками. Тогда появляются вакансии с предложением сезонной работы. Востребованы упаковщики подарков, продавцы на ярмарки, актеры на роль Деда Мороза и Снегурочки.