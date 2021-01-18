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понедельник, 18 января 2021 10:16

Как получить субсидию на электроотопление

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Как получить субсидию на электроотопление
Для получения такой субсидии нужно техническое подтверждение оборудования. Фото: pixabay

Украинцам, которые пользуются электрообогревом, для получения субсидии необходимо подготовить документы об увеличении мощности подключения электроэнергии.

Об этом рассказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский в эфире "Украина 24".

"Для получения такой субсидии нужно техническое подтверждение оборудования, которое использует электроэнергию для отопления. Когда граждане или потребители устанавливали такое оборудование, они брали технические условия на его подключение к электросети дома. При наличии технических условий или документа, удостоверяющего увеличение мощности подключения, будут предоставлены субсидии", - сообщил Белявский.

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Эксперт добавил, что около 30% украинских домохозяйств используют электроэнергию для обогрева жилья.

В феврале украинцы будут платить за электроэнергию по новым тарифам. В среднем суммы увеличатся на 78 грн.

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