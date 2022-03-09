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Спецтема: Война России против Украины

Как получить компенсацию за уничтоженное во время войны имущество

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Как получить компенсацию за уничтоженное во время войны имущество
Шмигаль анонсировал новые услуги. Фото: Кабмин

Через приложение "Дія" можно будет получить возмещение за разрушенное или поврежденное имущество.

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – сказал он.

В "Дії" также появится новое временное цифровое удостоверение "єДокумент".

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Оно будет содержать паспортные данные, ИНН и по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах. Новый документ будет автоматически доступен всем пользователям.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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