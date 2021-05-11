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среда, 12 мая 2021 09:30

Как новичкам избежать ошибок в трейдинге – отзывы о ЦБТ

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Трейдинг, или биржевая торговля на сегодняшний день является сферой, в которую устремилось множество украинцев. Предлагая стабильный пассивный доход и возможность работать из любой точки мира, тратя на это минимальное количество времени, он становится привлекательным для людей как дополнительный вид заработка. В условиях, когда множество людей работает дистанционно, а около 2 миллионов украинцев и вовсе потеряли работу из-за карантина, интерес к трейдингу вырос в разы. Специалисты Центра биржевых технологий – одной из самых известных в Украине обучающих биржевой торговле компаний, рассказали, как новичкам избежать самых распространенных ошибок в трейдинге. Отзывы о ЦБТ демонстрируют, что клиенты компании справляются с обучением на "отлично" и характеризуют курс "ЦБТ-Беластиум" как лучший на рынке.

О компании Центр биржевых технологий

Центр биржевых технологий основан в 2015 году как информационно-консультационная компания. ЦБТ оказывает услуги обучения и консалтинга в области финансовых рынков, проводит вебинары и видео-лекции, мастер-классы, открытые дискуссии, занимается повышением финансовой грамотности.

За 6 лет работы клиентами компании стало уже более 25 тысяч украинцев. Отзывы, которые можно найти о ЦБТ на независимых площадках, оценивают услуги компании на высоком уровне.

В 2020 году Центр биржевых технологий стал "Лидером отрасли" по итогам Национального бизнес-рейтинга.

Сейчас офисы компании есть в Киеве, Львове, Черновцах и Одессе. Также в ЦБТ есть сервис дистанционного обучения, что, исходя из отзывов, особенно удобно во время карантинных ограничений.

 

5 советов от ЦБТ как избежать ошибок в трейдинге

Всем известно выражение: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". В Центре биржевых технологий уверены, что ничего не делать и есть самой большой ошибкой.

Универсальные советы:

1. Необходимо пройти обучение, прежде чем приступать к торговле на бирже

2. Практика должна стать обязательной частью обучения

3. Начинать следует с демо-счета и только освоив все правила рынка, приступать к реальной торговле

4. Научится анализировать рынок – следить за новостями и понимать как то или иное событие скажется на движении активов

5. Постоянно самосовершенствоваться – посещать профильные мастер-классы, маркет-дискашены и тренинги

Клиенты ЦБТ, оставляя отзывы об обучении в компании, рассказывают, что соотношение практики к теории на занятиях 80/20, менторы компании не только делятся актуальной аналитикой, но учат анализировать рынок, а сама компания регулярно проводит для своих выпускников бесплатные профильные занятия для углубления знаний.

Кроме того, отзывы о ЦБТ говорят, что на занятиях курса "ЦБТ-Беластиум" достаточно внимания уделяется разбору наиболее распространенных ошибок и проработке индивидуальных ошибок клиентов. Благодаря этой практике, риск ошибок в ситуации реальной торговли или инвестициях почти нулевой.

 

Отзывы о компании Центр биржевых технологий

"Я пришел на курс "ЦБТ-Беластиум" обучиться, как формировать портфель, и изучить фондовый рынок. Немножко имею опыт, но, закончив этот курс, подчерпнул много нового. Ментор Сергей Анатольевич дал очень много интересного материала. Надеюсь, применить это в будущем. Все было очень познавательно, полезно, емко. Хотелось бы еще поглубже это все изучить. Обязательно продолжу сотрудничество с компанией ЦБТ в дальнейшем", - оставляет свой отзыв о курсе ЦБТ Максим.

"Рынок в этой сфере достаточно насыщен. Обращать внимание стоит на те компании, у которых как минимум есть офис. Наличие живых встреч дает больше уверенности, что это надежная компания. В свете последних событий, актуальным является еще вопрос наличия онлайн-обучения. Когда я попал на консультацию в Центр биржевых технологий, то увидел профессионализм и такой набор положительных качеств, который я не встречал еще на рынке ни у одной компании", - делится своим отзывом о ЦБТ Тимур.

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