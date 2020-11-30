Как мошенники выманивают деньги: назвали популярные способы обмана

Мошенники могут называть себя сотрудниками банка. Фото: unsplash

Все чаще украинцев обманом заставляют переводить деньги на счета мошенников.

Последние могут называть себя сотрудниками банка, пишет Obozrevatel.

Один из таких разговоров закончился потерей 500 грн. В отличие от настоящих сотрудников банков, преступник говорил по-русски, обращался к женщине по имени.

"Нужно авторизоваться, подойти к терминалу, чтобы камера могла вас зарегистрировать с помощью фото и видео. Когда брали карту, вас фотографировали", - заявил мошенник.

Женщина отказалась куда-нибудь идти, объяснив это тем, что в стране карантин.

Тогда злоумышленник предложил пройти "регистрацию" через Приват24 и обманом заставил перевести ему деньги.

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Часто обзвоном занимаются заключенные из мест лишения свободы. Работает целая сеть, обзванивают всех подряд. Еще один популярный способ обмана: мошенники взламывают страницы украинцев в соцсетях, а потом от их имени пишут всем знакомым с просьбой одолжить небольшую сумму.

Жертвой такой схемы стал киевлянин Богдан. Его коллега написал ему в Facebook, просил перевести 1,8 тыс. грн на карту "до зарплаты". Мужчина выполнил просьбу, вскоре получил сообщение от того же коллеги, что страницу взломано.

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