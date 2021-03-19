Как купить квартиру в новостройке и не попасть на мошенников

Информацию о застройщике можно найти на сайте Министерства юстиции Украины. Фото: unsplash

Чтобы купить квартиру в новостройке и не попасться на крючок недобросовестных застройщиков, украинцам советуют проверять документы в открытых источниках.

О действиях, которые покупатель недвижимости может сделать самостоятельно, рассказала заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной правовой помощи в Херсонской области Елена Ипатенко.

Чтобы безопасно инвестировать деньги в строительство, украинцам советуют:

1. Воспользоваться услугами юриста, который будет сопровождать процесс инвестирования и проверять законность строительства на всех этапах.

2. Проверить информацию о продавце, заказчике строительства и застройщике. Это могут быть как три разных лица, так и одно.

"Если это разные лица, обязательно надо выяснить, на каком правовом основании они сотрудничают, проверить наличие лицензии у генподрядчика на определенный вид строительных работ, полномочия всех лиц, подписывающих документы с людьми - потенциальными инвесторами", - советует Елена Ипатенко.

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По ее словам, обязательно следует поинтересоваться репутационный характеристикой указанных лиц, поискать информацию в интернете.

"Информацию о застройщике можно найти на сайте Министерства юстиции Украины. Так можно узнать информацию о юридическом лице, в том числе не является ли оно в стадии банкротства. Далее следует зайти на страницу Единого государственного реестра судебных решений. Там можно узнать, является ли застройщик участником судебных разбирательств", - добавляет экспертка.

Она советует обратить внимание на цену жилья, которую предлагает застройщик, ведь, если стоимость меньше, чем рыночная, это должно насторожить.

3. Проверить наличие разрешительных документов на строительство и содержание.

4. Проверить наличие прав на земельный участок, который застраивается: договор аренды земельного участка, купли-продажи; сверить данные со сведениями, которые есть в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, Реестре права собственности на недвижимое имущество, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

5. Проверить градостроительные условия и ограничения застройки.

6. Проверить схему продажи квартиры - это способ привлечения средств от покупателя на реализацию строительства.

В прошлом году украинцы приобрели 771 объект турецкой недвижимости, заняв 15-е место среди других иностранцев по количеству покупок.