Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику

Потери китайской экономики от вируса уже составляют десятки миллиардов долларов. Фото: newsonline.in.ua

Говорить о начале мирового экономического кризиса пока рано, рассказал Gazeta.ua аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Мы не знаем на сколько велики последствия для китайской экономики от эпидемии короновируса. Ясно сейчас одно: даже если будет найдено лечение в течении ближайших недель, как обещают китайцы, экономика сможет запуститься только через несколько недель в лучшем случае. На сейчас можно смело говорить о замедлении экономики и стагнации. Кризис - это формирование проблем, рецептов решения которых не имеем. В случае с коронавирусом понимаем, что экономика будет запущена. Вопрос только когда это произойдет", - говорит аналитик.

Многие думают, что история с вирусом фейк и по факту она ничего не стоит.

"Но меры, которые предпринимают власти Китая, говорят совсем об обратном. Ситуация крайне серьезная. Из-за картинки в новостях не закрываются заводы, не отрезается от внешнего мира целые города и провинции, не прерывается авиасообщение со всем миром. Но рынки, как и цены на многие товары, пока удерживают свое. Потери китайской экономики от вируса уже можем исчислять десятками миллиардов долларов. И эта цифра будет расти. И не ясно, когда эта история будет разрешена. А учитывая степень нынешней глобализации и правдивость официальных данных, которые предоставляют китайцы, скорее всего, эти последствия увидим не только в Китае", - рассказал Максим Пархоменко.

По словам эксперта, товары с китайских магазинов уже приходят со значительным опозданием.

"В течении нескольких месяцев можно ожидать замедления темпов производства, но запасы базовых товаров позволяют на первых порах нивелировать эти процессы. В тоже время спрос на сырье будет существенно страдать. Сейчас падают цены на сырьевых и финансовых рынках из-за короновируса. Проблема в том, что Китай в зависимости от типа товара потребляет от 30% (нефть) до 70% (железная руда) мирового потребления. Снижение темпов уже привлекло к падению спроса на нефть. Многие танкеры даже не могут разгрузиться в портах Китая", - отметил Пархоменко.

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В Национальном банке Украины заявили, что ситуация с короновирусом не значительно повлияет на украинскую экономику.

"Еще несколько недель назад ситуация не была смертельной. Сейчас же возникли трудности с экспортом металлов. Если карантин и дальше будет сохраняться - можно ожидать замедления нашей экономики. Мы должны понимать, что вирусы будут появляться дальше и темпы их распространения будут также высокими. Сейчас Китай - это не только производство, но и большое потребление товаров. В связи с этим влияние таких событий на мир будет крайне большим", - добавил аналитик.

Через коронавирус компании-гиганты закрывают китайские офисы, переносят производства. Apple объявила о временных ограничениях для поставки продукции. Из-за эпидемии Chanel и Prada отменили показы в Китае и Японии. Закрыла магазины Ikea. Работу прекратили более 2 тыс. кофеен Starbucks.