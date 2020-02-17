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вторник, 18 февраля 2020 11:30

Что грозит украинской экономике - мнение эксперта

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Что грозит украинской экономике - мнение эксперта
Украинская экономика носит преимущественно сырьевой характер. Изменить этот статус за год-два невозможно. Фото: lb.ua

Риски для экономики Украины связаны с коронавирусом. Конечно, вирус преодолеют. Однако сроки поиска вакцины могут повлиять на темпы развития мировой экономики, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

"Это неизбежно ударит по сырьевым отраслям. Как только они начнут проседать, спрос сократится и цены упадут. В то же время украинская экономика носит преимущественно сырьевой характер. Изменить этот статус за год-два невозможно. При правильной политике понадобится от 10 до 20 лет. Поэтому ситуация с ростом экономики зависит не от того, что делает правительство, а от того, что происходит на внешних сырьевых рынках", - объясняет экономист.

Добавляет, что имеем проблемы из-за политики Национального банка - часть промышленности пострадала из-за укрепления гривни.

"Они оказываются в ситуации, когда импортный товар становится дешевле, а украинскому трудно конкурировать с ним. С другой стороны, работодатели вынуждены поднимать заработные платы, чтобы люди не уезжали на заработки за границу", - говорит Кушнирук.

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Резюмирует, что прошлогоднее укрепление гривни может продолжиться. Однако это будет иметь негативные последствия для производственных сфер.

"Если откроют рынок земли, население, чиновники и бизнесмены, которые захотят принять участие в покупке пока дешевых сельскохозяйственных паев, начнут легализовать свои средства. Будут завозить в Украину иностранную валюту. Предложение долларов за 2 года может вырасти от 8 до 15 миллиардов", - пояснил экономист.

Национальный банк прогнозирует рост экономики 2020-го на 3,5%. Последующие годы - 4%. Инфляцию увидим на уровне 5%. В январе 2020-го показатель опустился до 3,2% годовых.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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