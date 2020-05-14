Как изменится выплата больничных во время карантина

Людям, которые заразились коронавирусом, будут выплачивать больничныйpixabay.com

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) решил продлить выплаты помощи всем, кто остался без работы или оказался в бесплатной отпуске. Также в Фонде решили расширить список страховых случаев, в результате которых украинцы могут обратиться за помощью.

Таких страховых случаев всего два-помощь оказывается тем, кто был отстранен от работы через контакт с зараженными лицами, а также прохождения изоляции дает право на получение помощи.

По первому страховому случаю условия финансирования заключаются в начислении помощи на основании больничного листа. Деньги таким людям выплачиваются с первого дня обращения и в течение всего пребывания дома. Размер выплачиваемых денег зависит от стажа.

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Второй страховой случай заражения коронавирусом оплачивается Фондом согласно больничного листа. Он оплачивается с шестого дня болезни, как того требует законодательство. Размер пособия составляет 60% от среднего дохода и не зависит от продолжительности стажа.

Стоит отметить, что в Украине выплаты полагаются не только тем, кто заразился или сидит на самоизоляции, но и врачам, которые борются с коронавирусом и спасают жизни больных украинцев. В правительстве приняли законы, позволяющие медикам получить до 300% надбавки к заработной плате за их самоотверженный труд. После этого власти долго "футболили" друг друга, а врачи сетовали на власть, так как деньги до сих пор не поступили на карты. Кроме того, депутаты настаивают на страховке медиков, которые заразились и умерли от коронавирус. Сами медики или их родственники (в случае смерти) должны получить страховку, как это было сделано с военными добровольцами в 2014 году. Однако Верховная Рада обещает страховку только тем, кто остался инвалидом в результате перенесенной болезни.

Премии за март украинским медикам, которые усиленно борются с пандемией, перечислили. Правительство осуществило все доплаты за март и уже начали начислять доплаты за апрель, об этом сообщил во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.