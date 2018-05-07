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понедельник, 07 мая 2018 17:25

Как изменит стоимость земли после отмены моратория на её продажу

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Как изменит стоимость земли после отмены моратория на её продажу
В Украине землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе. В то же время украинские почвы - одни из самых качественных в мире. Фото: oda.zt.gov.ua

После отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, цена земли возрастет. Однако Всемирный банк готов предоставить Украине больше финансовой помощи.

"Мы прогнозируем, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тысяч долларов за гектар. Сейчас земля стоит 1-1,5 тысяч долларов за гектар", - заявила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, пишет "Економічна правда".

По ее словам, следствием этого будет увеличение финансовой помощи Украине.

"Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена", - прокомментировала Сату Кахконен.

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В Украине землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе. В то же время украинские почвы - одни из самых качественных в мире.

"Политики используют мораторий, чтобы "защищать крестьян". На самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды", - говорит Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики.

В Украине продлили на 1 год мораторий на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий закон 30 декабря 2017 года подписал президент Петр Порошенко.

Запрет продавать и покупать сельхозземли ввели еще в 2002 году. С тех пор сроки действия моратория пересматривали 9 раз.

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07
мая

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