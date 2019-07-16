Как изменились цены на газ: карта регионов

Нафтогаз снизил цены на газ для поставщиков населению до 4905,675 грн/тыс. куб. м без НДС. Цены на газ по регионам также снизились, но по-разному.

"Самую высокую розничную цену за газ уже традиционно придется заплатить потребителям, которых обслуживают: ПАО "Николаевгаз" - 7099, 21 грн/тыс. куб. м, ООО "Газовик" (Винницкая обл.) - 7094,89 грн/тыс. куб. м, ОАО "Ривнегаз" - 7093,21 грн/тыс. куб. м", - сообщает ГазПравда.

Стоимость газа будет зависеть, в частности от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и от индивидуальной наценки каждого поставщика.

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Карта цен на газ в июле 2019 года. ФОТО: ГазПравда

В июле Нафтогаз обязали снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1 тыс. куб. м - до 4905 грн без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.