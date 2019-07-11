Нафтогаз обязали снизить цену на газ

Правительство приказало уменьшить цену на газ. Фото: censor.net.ua

В июле Нафтогаз обязали снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров - до 4905 грн без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.

Эта цена оказалась самой низкой на четырех основных площадках - Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, режим спецобязательств и Нафтогаз, сообщает пресс-служба правительства.

"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 гривен за тысячу кубических метров, что меньше на 650 гривен, чем цена в июне - 5554 гривен", - сказано в сообщении.

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Цена импортного газа, закупаемого Минэкономразвития в июле составляла 5161 грн за тысячу кубометров без НДС. Этот показатель для Нафтогаза и ПСО составил 5017 и 7185 грн соответственно.

В июне Укргаздобыча сократило добычу газа на 9,2%. "Украине нужно готовиться к полному прекращению транзита российского газа. Эта подготовка оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.