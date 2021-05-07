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суббота, 08 мая 2021 21:11

Как изменились цены на аренду квартир - обзор

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Как изменились цены на аренду квартир - обзор
Спрос, предложение и цены - стабильны. Фото: pixabay.com

В апреле дешевле всего в Киеве арендовали 1-комнатную квартиру площадью 36 кв. м на ул. Воробьева (Соломенский р-н). Плата составляет 6000 грн/мес.

По сравнению с мартом, ситуация на рынке столичной недвижимости не изменилась. Спрос, предложение и цены - стабильны, сообщает АН "Благовест".

2-3-комнатные квартиры чаще всего искали в Голосеевском, Печерском районах столицы.

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Самая дорогая недвижимость, которую арендовали в апреле в Киеве - дом площадью 1000 кв. м на ул. Ямской (Голосеевский р-н). Месяц аренды стоит 280 тыс. грн.

За 168 тыс. грн арендовали квартиру площадью 250 кв. м на ул. Институтской (Печерский р-н). 84 тыс. грн будут платить ежемесячно за квартиру площадью 185 кв. м в Лукьяновском переулке (Шевченковский р-н).

Квартиранты 2-уровневого пентхауса в новом доме на просп. Победы (Святошинский р-н) будут платить ежемесячно 56 тыс. грн. Его площадь 200 кв. м.

В марте чаще всего искали жилье для аренды в новостройках и исторических домах в центре столицы.

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