Как фондовый и валютный рынок отреагировали на отставку Гончарука

Фондовый и валютный рынок почти не отреагировали на отставку. Фото: "Цензор"

Фондовый и валютный рынок почти не отреагировали на информацию об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

"Есть небольшое падение цены украинских еврооблигаций, но малозаметное на фоне роста предыдущих дней", - сообщил аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив, передает "Громадське".

Стоимость украинских евробондов на открытии торгов снизилась на 0,83%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько обещаний выполнил Гончарук в должности премьера

Межбанковский валютный рынок на заявление Гончарука об отставке вообще не отреагировал. На открытии рынка гривня укрепилась по отношению к доллару и торговалась по 24,14 грн против 24,18 грн накануне.

Сегодня утром, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент". - написал он в Facebook.