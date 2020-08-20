Как будут считать субсидию по новой формуле

Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. Фото: pixabay.com

Новая формула расчета субсидий вступила в силу. Изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

"По моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что на 10,5 млрд грн в 2020 году уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд грн уменьшили расходы на государственную социальную помощь", - говорит экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше, пишет OBOZREVATEL.

Все, кто имеет право на скидку, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%.

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Например, если средний доход на одного человека - 3 тыс. грн, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Предположим, что совокупный доход семьи - 9 тыс. грн. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, то этот излишек покроет субсидия. Но только в пределах социальных нормативов потребления.

В новой формуле вместо 15% установят коэффициент 20%. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи. По прошлой формуле семья получила бы субсидии на 342 грн больше.

Субсидию прекратят предоставлять тем, кто получил ее неправомерно. Если человек таким образом пользовался выплатой, деньги придется вернуть.