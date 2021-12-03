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суббота, 04 декабря 2021 00:20

Кабмин выделит 1,7 млрд гривен в помощь безработным украинцам

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Кабмин выделит 1,7 млрд гривен в помощь безработным украинцам

Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о выделении средств для финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы. Из госбюджета по программе борьбы с коронавирусом планируется выделить 1,7 млрд гривен. Документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Отмечается, что обеспечение в 2020 году финансовой стабильности Фонда стало возможным только благодаря выделению 5,4 млрд грн финансовой помощи из Фонда борьбы с Covid-19 (это составило 32% годовых расходов на выплату пособий по безработице).

В 2021 году финансовое состояние Фонда остается нестабильным. Доходы в Фонд не обеспечивают потребность в расходах (в январе-октябре среднедневные доходы составляют - 65 млн грн, а потребность в расходах - 80 млн грн). Среднемесячная численность получателей пособия по безработице в январе-октябре составила 326 тыс. человек, что на 12% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Расчетный среднемесячный размер выплаты пособия по безработице в январе-октябре на 16% превысил соответствующий показатель 2020 года и составил 4 135 грн.

Как отметили в Минэкономики, с учетом оперативной информации региональных центров занятости выделение средств из госбюджета позволит провести социальные выплаты ориентировочно для 341,8 тыс. человек.

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Кабинет министров решил увеличить сумму средств на программу президента Владимира Зеленского по выплате 1 тыс. грн для вакцинированных от коронавируса граждан.

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