Кабмин пересмотрел тариф на электроэнергию: сколько будем платить

Правительство разрешит "Энергоатому" полноценно работать на рынке. Фото: unsplash

Тариф на электроэнергию останется на прежнем уровне - 1,68 грн/кВт-ч.

О решении Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Экономическая правда".

"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 гривны. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", - говорит Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На чем украинцы экономят больше всего

По его словам, правительство разрешит "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций.

93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их хорошими, а 0,4% - заниженными.