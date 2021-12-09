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Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2025 года: что изменится

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Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2025 года: что изменится
Стратегия направлена на минимизацию рисков. Фото: mind.ua

Правительство утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2021-2024 годы – базовый документ по долговой политике Украины.

Стратегия разработана с учетом показателей, определенных законом о госбюджете Украины на 2021 год и Бюджетной декларацией на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба Минфина.

Документ направлен на минимизацию рисков и снижение долговой нагрузки.

"Стратегия включает в себя обзор государственного долга, сравнительный анализ его структуры и динамики, анализ стоимости и рисков государственного долга, на основе которых определяются цели управления государственным долгом на среднесрочный период", - говорится в сообщении.

Стратегия определяет 4 основные цели управления госдолгом на следующие три года:

• Увеличение доли госдолга в национальной валюте.

• Продление среднего срока погашения и обеспечения равномерного графика погашения государственного долга.

• Привлечение долгосрочного льготного финансирования.

• Продолжение развития крепких взаимоотношений с инвесторами и дальнейшее усовершенствование политики управления государственным долгом.

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Стратегия содержит анализ прогнозных долговых показателей, выводы по долговой устойчивости, а также план действий на 2021-2024 годы и показатели достижения целей – в частности, снижение отношения объема государственного долга к ВВП на конец 2024 года до 47%.

Это положительно повлияет на условия государственных заимствований и будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины, резюмировали в Минфине.

К концу января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 90,74 млрд дол.

К концу сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг составил 2 445,52 млрд грн, или 92,02 млрд дол.

В ноябре Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году на 17,91 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

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Дата
09
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