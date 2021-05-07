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пятница, 07 мая 2021 00:30

К началу лета Рада примет все законы для продолжения сотрудничества с МВФ

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К началу лета Рада примет все законы для продолжения сотрудничества с МВФ
Арахамия прокомментировал продолжение сотрудничества с МВФ. Фото: РБК

До 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов.

"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Reuters.

Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях о внесении изменений в закон о НАБУ. Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

Между Украиной и международными донорами существуют разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По словам Арахамии, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

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Всемирный банк предоставит Украине $ 200 млн кредита для высших учебных заведений. Будут профинансированы проекты модернизации вузов и научно-исследовательских лабораторий, цифровая инфраструктура для организации дистанционного обучения.

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