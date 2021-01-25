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понедельник, 25 января 2021 11:00

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

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Известная зубная паста появилась после смерти создателя
Зубная паста вызвала фурор среди потребителей. Фото: pexels.com

25 января 1783 года родился Уильям Колгейт - американский предприниматель, основатель компании Colgate.

Эмигрировал из Великобритании в США. 1806-го открыл в Нью-Йорке магазин. Продавал крахмал, мыло, свечи. Дела шли плохо и Колгейт объединился с мужем своей сестры - Джоном Гилбертом. Тот оказался хорошим бизнесменом. Дела William Colgate and Company пошли лучше. Колгейт смог открыть собственный завод. Сначала изготавливали туалетное мыло и крахмал в гранулах. Затем начали выпускать ароматизированное мыло, парфюмерную продукцию.

Впрочем, Уильям Колгейт не увидел успех до сих пор знаменитого товара компании - зубной пасты. Он умер 1857-го. А зубную пасту Colgate его предприятие выпустило через 16 лет после его смерти.

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Это был дентальный крем в небольших баночках из стекла. Паста не повреждала зубную эмаль, в отличие от популярного на тот момент зубного порошка с содержанием фарфора, кирпичной пыли и глины.

Зубная паста вызвала фурор среди потребителей. А 1896 года Colgate снова поразила своих покупателей, заменив стеклянную баночку на инновационный для того времени тюбик.

Сегодня компания Colgate-Palmolive имеет филиалы и отделения в более чем 200 странах мира. Она обладает такими марками, как Colgate, Palmolive, Mennen, Lady Speed Stick, Softsoap, Protex, Sorriso, Kolynos, Ajax, Axion, Soupline, Suavitel и Fab, а также Hill's. Чистая прибыль компании 2013 года составила $2,241 млрд.

В Украине продается множество разновидностей всемирно известной пасты. Цены на нее стартуют от 15,90 грн и могут доходить до 105 грн.

За тюбик обычной пасты 100 мл просят 17 грн. 100 мл отбеливающей Colgate "Макс Блеск" стоит 56 грн. Паста 75 мл с углем продается по 86 грн. Детская защитная паста со вкусом жевательной резинки стоит 41 грн.

На родине этого продукта, в США, цены стартуют от 50 центов за маленький тюбик. Это примерно 14 грн. Однако в среднем паста объемом 100 мл будет стоить $2.

22 мая 1892 года доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Тюбик как вид упаковки создал Джон Рэнд - именно он запатентовал прообраз современных тюбиков еще 1841-го. Рэнд считал, что тюбики подойдут для хранения красок.

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Дата
25
января

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

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