"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше

Фото: wyszukane.desery

Украинцы Сергей и Роман Шевченко открыли кондитерскую в центре Кракова. Продают пирожные онлайн, а изюминкой своего заведения считают муссовые десерты, который на время открытия в Польше почти не было.

" В Кракове очень много разных пекарен и кондитерских. Адле муссовых тортов на время открытия нашей конфетки не было. Мы решили начать именно с них. Это французские муссовые пирожные "антраме". Кроме того, готовим и украинские сладости: "Медовик", "Наполеон" и "Киевский торт", который очень полюбили местные жители", - рассказывает Роман.

В среднем муссовый десерт или кусочек торта обойдется в 77 гривен. В прошлом году кондитеры открыли сайт, где можно заказать сладости на дом. Доставку делают, если заказать 4 десерта.

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"Когда работал поваром на круизном лайнере, когда вернулся домой, пошел в местный ресторан. На свой день рождения угощал коллег тортом. Наш бухгалтер предложил делать их на заказ. Потом учился готовить торт у одного известного кондитера. Брат тоже стал кондитером", - рассказывает Роман.

Мужчины говорят, что открыть бизнес в Польше легче, чем в Украине, поэтому переехали к соседнему государству. Краков выбрали также неслучайно. Здесь постоянный поток туристов, а десерты пользуются спросом.

Роман работает кондитером, Сергей - с клиентами. Большие предварительные заказы готовят вместе. За помещение, платят 35 тыс. грн аренды. Посетители преимущественно приходят по рекомендациям.

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