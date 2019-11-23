Измены нет: министр финансов Маркарова возразила о провале миссии МВФ в Украине

Маркарова рассказала о миссии МВФ в Украине. Фото: Сегодня

Завершение работы миссии Международного валютного фонда в Киеве без подписания соглашения о новом этапе сотрудничества не означает провала переговоров и задержки кредитной помощи.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы ", - отмечает министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

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По словам Маркаровой, согласования позиций с кредиторами продолжается.

"Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - пояснила руководитель министерства.

Миссия МВФ завершила работу в Украине. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина провела конструктивные переговоры.